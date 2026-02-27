Il caso Fileni al centro di un incontro tra il Comitato per la Valmarecchia e i Sindaci dell’Unione dei Comuni

Giovedì pomeriggio si è tenuto un incontro presso il Comune di Novafeltria tra il Comitato per la Valmarecchia e i Sindaci dell’Unione dei Comuni, per discutere delle questioni legate all’impianto avicolo Fileni. La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti locali che hanno approfondito aspetti tecnici e problematiche connesse alla struttura, senza però arrivare a decisioni definitive o chiarimenti formali.

Unione dei Comuni e Comitato a confronto sul caso FileniDialogo costruttivo a Novafeltria: criticità tecniche, ruolo del tavolo scientifico e impegno per una responsabilità condivisa

