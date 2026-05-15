Enel interrogativi in Parlamento | incarichi legali alla famiglia La Russa
In Parlamento si sono sollevati dubbi riguardo agli incarichi legali affidati a membri della famiglia di un alto esponente politico. Le domande riguardano i criteri di selezione dei consulenti legali di Enel e chi abbia dato l’autorizzazione per affidare incarichi alla figlia del Presidente del Senato. La discussione si concentra sulle modalità di scelta e sulla trasparenza delle decisioni prese dall’azienda energetica. Nessun dettaglio su eventuali nomi o procedure specifiche è stato fornito durante l’audizione.
? Domande chiave Come sono stati selezionati i consulenti legali di Enel?. Chi ha autorizzato gli incarichi alla figlia del Presidente del Senato?. Perché gli onorari della professionista ammontano a 90mila euro?. Quali altre figure della famiglia La Russa occupano ruoli istituzionali?.? In Breve Onorari per Matilde Raspagliesi pari a 90mila euro in tre anni.. Geronimo La Russa ricopre ruoli in Aci e nel CdA del Piccolo.. Lorenzo Cochis risulta assunto presso la Fondazione di Milano-Cortina.. Cinque esponenti del Movimento 5 Stelle chiedono chiarimenti parlamentari..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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