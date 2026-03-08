Bandito? Si scusi o andrò per vie legali L’ultimatum di La Russa a Montanari

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha annunciato che procederà legalmente contro Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, se non riceverà scuse per le dichiarazioni ritenute diffamatorie. La Russa ha infatti inviato un messaggio chiedendo scuse formali, altrimenti si rivolgerà alle vie legali. La situazione riguarda le ultime affermazioni del rettore.

Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è pronto ad adire le vie legali contro Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, se non dovesse ricevere le scuse dopo le ultime dichiarazioni considerate diffamatorie. Al centro del caso politico c’è un convegno per il “no” al referendum che si è svolto a Firenze, al quale ha partecipato anche il rettore, durante il quale Montanari avrebbe detto: “Preferite Giorgia Meloni, Carlo Nordio, Ignazio La Russa, Francesco Lollobrigida. Comprereste una Costituzione usata e manomessa per questi banditi?”. E poi avrebbe anche ribadito: “??Comprereste una Costituzione usata e manomessa per questi banditi? Io no ed è per questo che voto 'no'”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it

