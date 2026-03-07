Famiglia nel bosco i legali ricorrono alla Corte d’Appello contro l’allontanamento della madre

I legali della famiglia di Nathan e Katherine preparano un ricorso alla Corte d’Appello dell’Aquila. L’obiettivo è ottenere la sospensione del provvedimento che ha deciso l’allontanamento della madre dai figli. Il ricorso sarà presentato lunedì e riguarda la decisione giudiziaria relativa alla famiglia nel bosco.

I legali della famiglia di Nathan e Katherine presenteranno lunedì un reclamo alla Corte d’Appello dell’Aquila per chiedere la sospensione del provvedimento che ha disposto l’allontanamento della madre dai figli. Lo riporta l’agenzia Agi. L’obiettivo della richiesta è permettere alla donna di tornare a stare con i propri bambini in attesa della conclusione delle perizie disposte nel procedimento, tra cui valutazioni psicologiche sui genitori e sui minori. Secondo quanto riferito sempre dall’Agi, questa mattina il padre Nathan si è recato nella struttura per trascorrere del tempo con i figli. Nel frattempo, la vicenda continua a suscitare attenzione e solidarietà. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello conferma l’allontanamento dei figliLa vicenda della famiglia nel bosco registra un nuovo, rilevante sviluppo giudiziario.

Famiglia nel bosco, Garante dei minori contro allontanamento della madre: “Inimmaginabile, trauma per i bimbi”"Non è immaginabile, qualunque sia l'atteggiamento della signora, che ai tre minori si possa infliggere un ulteriore trauma" ha avvertito la Garante...

Famiglia nel bosco, mamma Catherine via dalla struttura di Vasto: sarà trasferitaUn'ordinanza del tribunale dell'Aquila che ha deciso che Catherine, la mamma della famiglia del bosco di Palmoli deve essere portata via dalla struttura della casa famiglia di Vasto e così verranno tr ... adnkronos.com

Famiglia nel bosco, sit-in di protesta davanti alla struttura di Vasto: Bimbi a casa con i genitoriIn solidarietà alla famiglia nel bosco, sit-in di protesta davanti alla casa-famiglia di Vasto: I bimbi a casa con i genitori ... tgcom24.mediaset.it

Sky tg24. . La ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha definito "davvero una misura estrema" la separazione dei figli dai genitori, intervenendo su Sky Tg24 in merito al caso della famiglia trovata nel bosco https://short - facebook.com facebook

Mi permetto di far notare a chi lega la vicenda della "famiglia del bosco" al Sì al referendum che, anche se la riforma sulla magistratura fosse stata già vigente - con la separazione delle carriere, il doppio CSM e l'Alta corte disciplinare - la vicenda sarebbe stata x.com