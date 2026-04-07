Rapina a Secondigliano colpito alla testa col calcio della pistola per il Rolex

Ieri sera a Secondigliano, un uomo di 37 anni è stato aggredito lungo il corso. Due persone lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola nel tentativo di portargli via un orologio di lusso. L’uomo è rimasto ferito durante l’aggressione, avvenuta in strada. La polizia sta indagando sul fatto, senza ancora aver fermato i sospetti.

Un 37enne napoletano è stato ferito ieri sera lungo il corso Secondigliano, a Napoli: in due lo hanno aggredito per portargli via l'orologio di lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it Capalbio: rapina in villa, pistola alla testa e un’oraUna notte di terrore ha scosso Capalbio, il borgo noto come la Piccola Atene nella Maremma. Rapina in un negozio di alimentari: titolare colpito alla testa, moglie sotto shockOreste e Maria Berna hanno vissuto sabato sera attimi di terrore nella loro storica bottega di alimentari a Lumezzane, frazione Piatucco. Argomenti più discussi: Due raid in poche ore a Secondigliano: ferito rampollo del clan; Licciardi nel mirino, cresce la tensione a Secondigliano: in poche ore due agguati di camorra; Secondigliano, ferito Saverio Nappo: indagini sul raid nella Masseria Cardone; Due raid in poche ore a Secondigliano e San Pietro, ferito il nipote di Maria Licciardi. Licciardi nel mirino, cresce la tensione a Secondigliano: in poche ore due agguati di camorraSpari tra Masseria Cardone e via della Bussola per due diversi obiettivi. Indagini in corso: gli investigatori non escludono che dietro i raid ci sia una strategia mirata a colpire i legami familiari ... napolitoday.it Rapina con la pistola al fast food: si sono fatti consegnare l'incasso del Mc drive L'articolo completo al link nel primo commento - facebook.com facebook Controlli dei Carabinieri a Tor Bella Monaca, nel quadrante est della Capitale. L’operazione ha portato all’arresto di 4 persone per spaccio e rapina e alla denuncia di altre 11. I militari hanno anche sanzionato il titolare di una sala scommesse per non aver os x.com