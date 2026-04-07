Rapina a Secondigliano colpito alla testa col calcio della pistola per il Rolex

Da fanpage.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri sera a Secondigliano, un uomo di 37 anni è stato aggredito lungo il corso. Due persone lo hanno colpito alla testa con il calcio di una pistola nel tentativo di portargli via un orologio di lusso. L’uomo è rimasto ferito durante l’aggressione, avvenuta in strada. La polizia sta indagando sul fatto, senza ancora aver fermato i sospetti.

Un 37enne napoletano è stato ferito ieri sera lungo il corso Secondigliano, a Napoli: in due lo hanno aggredito per portargli via l'orologio di lusso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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