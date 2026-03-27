Nella serata di ieri, tre uomini incappucciati hanno assaltato una tabaccheria nel comune di Montale. Dopo aver minacciato i titolari con una pistola, i rapinatori hanno chiesto i soldi e, successivamente, è stato esploso un colpo di arma da fuoco. L'episodio si è concluso con la fuga dei malviventi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Montale (Pistoia), 26 marzo 2026 – Un colpo di pistola e la rapina messa a segno. È l’ultimo atto alla fine di una giornata di lavoro per i titolari della tabaccheria Segnali di Fumo di Montale che ieri sera sono stati aggrediti da tre rapinatori incappucciati. Un momento drammatico reso ancora più teso, se mai fosse possibile in una circostanza tale, dalla presenza di alcuni clienti che in quel momento si trovavano all’interno del negozio. Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti erano circa le 19,30 e la figlia della titolare si trovava da sola in negozio a servire gli ultimi avventori prima di chiudere la giornata, quando la situazione è precipitata e si è trovata all’improvviso addosso dietro il banco 2 dei 3 rapinatori, armati di pistola e incappucciati col passamontagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapina a mano armata. “Dammi tutti i soldi”. Poi parte il colpo di pistola

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