Durante un evento a Firenze, il ministro Nordio ha commentato che, dopo il voto, lo stock 84 non sarà più disponibile, annunciando poi un pomeriggio dedicato a Beethoven insieme a sua moglie. Ha anche ricordato come, da ragazzo, ascoltando le radiocronache delle partite di calcio, lo speaker invitava gli ascoltatori a festeggiare o consolarsi con Stock 84 a seconda del risultato.

FIRENZE – “Cosa farò martedì? Questo mi fa venire in mente quando ero ragazzo e ascoltavo per radio le partite di calcio”, e “dopo la radiocronaca delle partite, lo speaker diceva ‘Se la vostra squadra ha vinto festeggiate con Stock 84; se la vostra squadra ha perso, consolatevi con Stock 84. Ora lo Stock 84 non c’è più, però farò tre giorni di full immersion con Beethoven, con Shakespeare e con mia moglie”. Lo ha detto Carlo Nordio, ministro della Giustizia, chiudendo un evento di Fratelli d’Italia, a Firenze, per il “sì” al referendum del 22-23 marzo sulla riforma della giustizia. All’evento, che si è tenuto al Teatro Cartiere Carrara, hanno preso parte anche alcuni parlamentari, consiglieri regionali e comunali di FdI, davanti a una platea di circa 400 persone. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Referendum, Nordio a Firenze: “Dopo il voto? Stock 84 non c’è più. Allora full immersion con Beethoven insieme a mia moglie”

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