Dopo le recenti alluvioni, le aree colpite in Emilia-Romagna affrontano ancora danni e lavori di ricostruzione. Sono stati stanziati circa un miliardo di euro per gli interventi, ma questa cifra rappresenta solo una parte del totale necessario. La questione della distribuzione dei fondi tra le zone di pianura e collina è al centro delle discussioni, mentre i cantieri aperti si susseguono per riparare strade, ponti e proprietà danneggiate. La situazione resta critica in molte località, con lavori di ricostruzione ancora in fase iniziale.

? Domande chiave Come influenzerà la competizione tra pianura e collina la gestione dei fondi?. Perché il miliardo stanziato copre solo una minima parte del fabbisogno?. Quando sarà completata la ricostruzione del Ponte della Motta a Bologna?. Quali nuove opere proteggeranno Faenza dal rischio di nuove esondazioni?.? In Breve Bologna ha stanziato 130 milioni di euro per i danni del 2023 e 2024.. Ponte della Motta riceve 40 milioni per la ricostruzione post alluvione 2023.. Faenza e Cesena competono per il miliardo di euro stanziato dal governo.. Nuovi progetti per bacino del Ravone e Val di Zena previsti a ottobre.. Tra il 16 e il 17 maggio 2023, l’Emilia-Romagna affrontò una catastrofe che causò 17 vittime e danni per 8,5 miliardi di euro dopo l’esondazione di 6 milioni di metri cubi d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Emilia-Romagna: tra ferite aperte e la sfida dei cantieri post-alluvione

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