L’Emilia Romagna Festival ha annunciato un evento che coinvolgerà dieci comuni della regione, con un’anteprima in programma a metà maggio. Tra i protagonisti della serata c’è un’arpista internazionale, che si esibirà in un concerto che anticipa le attività previste nel corso dell’estate. La rassegna, che unisce musica e territori, continuerà con altre esibizioni in diverse località, portando artisti di fama mondiale e coinvolgendo diverse comunità.

Imola, 15 maggio 2026 – L’Emilia Romagna Festival torna a intrecciare musica, territorio e grandi nomi internazionali anche in città e nel circondario. La 26esima edizione della rassegna, in programma dal 1° luglio al 12 settembre, porterà nei dieci comuni del territorio decine di artisti e appuntamenti tra classica, jazz, colonne sonore, tango e nuove produzioni trasformando chiese, rocche, giardini storici e parchi termali in palcoscenici a cielo aperto. L’anteprima il 29 giugno. Il cuore del festival batterà a Imola. L’anteprima del 29 giugno vedrà protagonista nel Giardino storico del Palazzo Vescovile la giovane arpista e compositrice... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Emilia Romagna Festival, note d’autore in 10 Comuni: l’arpista Agatha protagonista dell’anteprima

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