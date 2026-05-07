Emilia-Romagna protagonista al Bellaria Film Festival | due le anteprime alla festa del cinema indipendente

L'Emilia-Romagna è presente alla 44ª edizione del Bellaria Film Festival, in corso a Bellaria Igea Marina fino al 10 maggio. La manifestazione, dedicata al cinema indipendente italiano, prevede due anteprime, una proiezione fuori concorso e un evento speciale. La rassegna si concentra su produzioni filmiche provenienti dall'area regionale, attirando pubblico e addetti ai lavori interessati alle novità del settore.

Il cinema dell’Emilia-Romagna protagonista alla 44esima edizione del Bellaria Film Festival, in corso a Bellaria Igea Marina fino al 10 maggio e che ogni anno riunisce il cinema indipendente italiano, con due anteprime, una proiezione fuori concorso e un evento speciale.Inoltre, in occasione del.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Bellaria Film Festival, al via la 44esima edizione: anteprime, concorsi, retrospettive e talkDal 6 al 10 maggio il Bellaria Film Festival torna a essere la casa sul mare del cinema indipendente italiano, giunto quest'anno alla sua 44esima... Bellaria Film Festival. Senti questo battito? È il cuore del cinemaA rianimare i patrioti sconfortati per l’assenza di film italiani al Festival di Cannes (12-23 maggio sulla Croisette), si offre poco prima, 6-10... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Cercasi protagonista e co-protagonista per cortometraggio; Automotive: in Emilia-Romagna il 58% dei fornitori investe in innovazione; Agroalimentare, al via da maggio i roadshow gastronomici dedicati al vino e alle produzioni Dop e Igp; Treni Emilia-Romagna, più di mezzo milione di passeggeri per il ponte del primo maggio. Lugo, Lorenzo Missiroli del Ricci Curbastro primo in Emilia-Romagna al concorso LeopardiIl Liceo Ricci Curbastro di Lugo si conferma protagonista in un importante appuntamento culturale regionale. Lorenzo Missiroli, studente della classe 5A ... ravennanotizie.it OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna e la Regina è capitale del nuoto in mareCattolica, a fine maggio 2026, torna capitale mondiale del nuoto in mare con OCEANMAN Cattolica Emilia Romagna. Già lo scorso 20 aprile le iscrizioni erano davvero molte: quasi sold out la gara regina ... newsrimini.it Donazioni di sangue e plasma: l'Emilia-Romagna ai vertici nazionali - facebook.com facebook