Emilia-Romagna protagonista al Bellaria Film Festival | due le anteprime alla festa del cinema indipendente

Da riminitoday.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Emilia-Romagna è presente alla 44ª edizione del Bellaria Film Festival, in corso a Bellaria Igea Marina fino al 10 maggio. La manifestazione, dedicata al cinema indipendente italiano, prevede due anteprime, una proiezione fuori concorso e un evento speciale. La rassegna si concentra su produzioni filmiche provenienti dall'area regionale, attirando pubblico e addetti ai lavori interessati alle novità del settore.

Il cinema dell’Emilia-Romagna protagonista alla 44esima edizione del Bellaria Film Festival, in corso a Bellaria Igea Marina fino al 10 maggio e che ogni anno riunisce il cinema indipendente italiano, con due anteprime, una proiezione fuori concorso e un evento speciale.Inoltre, in occasione del.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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