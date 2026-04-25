Piombino si ribalta un camion dei vigili del fuoco

Sabato 25 aprile, intorno alle 14, un camion dei vigili del fuoco si è ribaltato all'altezza della rotonda della Sol, in uscita da Piombino. L’incidente si è verificato per cause ancora da chiarire e ha coinvolto un mezzo che stava circolando sulla strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sui danni subiti dal veicolo.

Incidente intorno alle 14 di l sabato 25 aprile per un mezzo dei vigili del fuoco, che per cause da accertare si è ribaltato all'altezza della rotonda della Sol, in uscita da Piombino.Il mezzo di emergenza, secondo quanto emerso, era uscito dal distaccamento per andare su un servizio a San.🔗 Leggi su Livornotoday.it Camion che trasportava gas liquido si ribalta in autostrada ed esplode: 4 morti e 17 feriti Notizie correlate Camion dei vigili del fuoco si ribalta: incidente alla rotonda, quattro feritiPiombino (Livorno), 25 aprile 2026 – Un grave incidente stradale è avvenuto a Piombino nel primo pomeriggio di sabato 25 aprile. Spazzatrice si ribalta in superstrada, intervento dei vigili del fuoco per estrarre il conducenteSul posto è stata inviata una squadra con il supporto dell'autogru dal distaccamento di Firenze-ovest che ha operato con il personale sanitario per...