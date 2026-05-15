Emergenza casa | Quali impegni da parte dei candidati a sindaco?
Arezzo si avvicina alle elezioni comunali con un tema centrale che preoccupa molti cittadini: l'emergenza abitativa. Il sistema abitativo locale è considerato in crisi, e si domanda quali siano le proposte concrete dei candidati a sindaco per affrontare questa problematica. Le liste in corsa non hanno ancora presentato dettagli specifici sulle strategie previste, ma l’attenzione resta alta tra gli abitanti, desiderosi di conoscere gli interventi possibili per migliorare la situazione.
Arezzo, 15 maggio 2026 – «Voto ad Arezzo ed emergenza casa. Il sistema è al collasso. Quali impegni da parte dei candidati a sindaco? “Cosa intendono fare i candidati a sindaco del Comune di Arezzo per la casa? Ci auguriamo programmi e azioni concrete”. Francesca Faelli, Segretaria del Sunia, il sindacato degli inquilini e degli assegnatari, sottolinea che “da anni il mercato degli affitti si caratterizza per la carenza di alloggi disponibili e per il continuo lievitare degli affitti tanto che molte famiglie non si possono permettere il canone di mercato. Un mercato in parte drogato dai cosiddetti affitti brevi. La situazione delle case popolari è allo stremo come ha sottolineato, in più occasioni, il presidente di Arezzo Casa che prospetta come senza finanziamenti immediati si sia vicini al collasso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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