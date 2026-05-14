Riaprire il campo sportivo Sant’Andrea | Vincenzo Negro di Viva Capodrise spiega come

Il campo sportivo “Sant’Andrea” tornerà ad essere accessibile alla comunità. Nel 2021, il sindaco aveva già tentato di riaprirlo, e ora la ripresa sembra essere vicina. Vincenzo Negro, rappresentante di Viva Capodrise, ha comunicato ufficialmente che il campo sarà riaperto, confermando le intenzioni dell’amministrazione comunale di restituire lo spazio ai cittadini. La decisione si inserisce in un percorso di gestione e riqualificazione delle strutture pubbliche sportive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui