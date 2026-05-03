Le priorità di Sesto Riformista Aeroporto tramvia e museo Ginori

Il candidato sindaco di Sesto ha annunciato che le principali aree di intervento sono l’aeroporto, la tramvia e il museo Ginori. Durante un incontro pubblico, ha sottolineato che al centro delle politiche ci sarà sempre la tutela delle persone. La lista di progetti include investimenti nelle infrastrutture e valorizzazioni culturali, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nella città. Queste iniziative sono state presentate come prioritarie per il prossimo mandato.

La priorità? La centralità della persona. Così Alessandro Martini, candidato sindaco di Sesto Riformista, ha presentato il fulcro del suo programma elettorale per le prossime amministrative in un incontro all’Unione operaia di Colonnata: "La politica per me – ha detto - parte dall’ascolto, dal rispetto, dalla responsabilità e su questo si costruisce un programma che si traduce in progetti, opere e servizi". Opere come il potenziamento dell’aeroporto di Firenze: "Al di fuori di ogni interpretazione ideologica questa deve essere considerata una infrastruttura che può portare sviluppo se avrà determinati elementi che tutelano l’ambiente". E...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le priorità di Sesto Riformista. Aeroporto, tramvia e museo Ginori Notizie correlate Sesto Riformista presenta a Colonnata lista e programma elettoraleSESTO FIORENTINO – Mercoledì (29 aprile) alle 18,30, all’Unione Operaia di Colonnata in piazza Rapisardi 6, si terrà un incontro pubblico durante il... Nodo, aeroporto e innovazione digitale, Confindustria indica le priorità per l'UmbriaIl ritorno del Nodo di Perugia al centro del confronto pubblico e istituzionale riporta in primo piano una questione che Confindustria Umbria... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Le priorità di Sesto Riformista. Aeroporto, tramvia e museo Ginori; Elezioni. Presentata la lista dei candidati al consiglio di Sesto Riformista a sostegno di Alessandro Martini; Sesto Fiorentino: presentata la lista del PD per le amministrative; Elezioni: presentata la lista dei candidati di Sesto Riformista a sostegno di Alessandro Martini. Le priorità di Sesto Riformista. Aeroporto, tramvia e museo GinoriLa priorità? La centralità della persona. Così Alessandro Martini, candidato sindaco di Sesto Riformista, ha presentato il fulcro del suo programma elettorale per le prossime amministrative in un inco ... lanazione.it Elezioni. Sesto Riformista con candidato sindaco Alessandro Martini presenta la lista di 24 consiglieriSESTO FIORENTINO - Sono 24 le persone nella lista Sesto Riformista a sostegno del candidato sindaco Alessandro Martini presentata mercoledì sera a ... piananotizie.it Una serata bella, partecipata, piena di energia. Ieri abbiamo presentato “Sesto Riformista” con tanti cittadini, amici e sostenitori: un momento fatto di volti, idee e voglia di costruire il futuro di Sesto Fiorentino. Nel video alcuni frammenti della serata, con le parol - facebook.com facebook