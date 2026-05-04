Elezioni Ordine Ingegneri | la visione 2030 di Francesco Foti

Durante le recenti elezioni dell’Ordine degli Ingegneri, è stata presentata la proposta “2030” da parte di un candidato. La piattaforma si concentra su aspetti di competenza e responsabilità, con l’obiettivo di definire il futuro del territorio e delle professioni ingegneristiche. La discussione si è focalizzata sulle strategie per affrontare le sfide del settore e migliorare il servizio offerto alla comunità locale.

Elezioni Ordine Ingegneri: la visione “2030” di Francesco Foti tra competenza, responsabilità e futuro del territorio. Nelle Elezioni Ordine Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, Francesco Foti annuncia la sua ricandidatura alla Presidenza con una scelta che non ha il carattere della personalizzazione, ma quello della continuità e della responsabilità collettiva. Una candidatura che nasce dal lavoro svolto negli ultimi anni e dalla volontà di aprire una fase più matura, più strutturata e più incisiva nel ruolo dell’Ordine come presidio tecnico, luogo di proposta e interlocutore autorevole nei processi di trasformazione del territorio. Un Ordine che cresce: dialogo, trasparenza, formazione, servizi.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Elezioni Ordine Ingegneri: la visione 2030 di Francesco Foti Notizie correlate Leggi anche: "Una strada la troviamo sempre": l'Ordine degli Ingegneri di Perugia apre le porte agli studenti Leggi anche: Penati (ordine ingegneri): "Parità di genere fra 123 anni" Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Continuità e innovazione, la rotta di Antonio Pisano per l’Ordine degli Ingegneri di Avellino; Domani e mercoledì gli ingegneri torinesi vanno al voto; Ingegneri Cosenza al voto: la lista Opportunità Innovazione Connessione si presenta con un confronto pubblico; Elezioni comunali a Salerno, ecco le liste a sostegno della candidatura di Zambrano. Primo Maggio, Lapenna (Ingegneri & Comunità): Rimettere il lavoro degli ingegneri al centro. L’Ordine torni protagonista del futuro della BasilicataPOTENZA - In occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, la lista Ingegneri & Comunità, candidata alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine ... ivl24.it Ordine degli Ingegneri di Avellino: Antonio Pisano lancia la sfida per il 2026-2029 nel segno della continuità e dell’innovazione?In vista delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, prende forma la proposta programmatica guidata dall’Ing. Antonio Pisan ... irpinianews.it Primo Maggio, Lapenna (Ingegneri & Comunità): “Rimettere il lavoro degli ingegneri al centro. L’Ordine torni protagonista del futuro della Basilicata” In occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, la lista Ingegneri & Comunità, candidata alle elezioni per il rin - facebook.com facebook PRIMO MAGGIO, LAPENNA (INGEGNERI & COMUNITÀ): “RIMETTERE IL LAVORO DEGLI INGEGNERI AL CENTRO. L’ORDINE TORNI PROTAGONISTA DEL FUTURO DELLA BASILICATA” x.com