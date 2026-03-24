Elezioni Milano Sala rompe il silenzio | Primarie subito per evitare tensioni E sul suo futuro

Secondo il sindaco di Milano il centrosinistra, che a Milano ha dimostrato ancora di essere forte, ha bisogno di fare delle primarie il prima possibile Archiviato il risultato del referendum (dove a Milano ha vinto il “No” in ogni municipio, tranne nel centro storico), all’ombra della Madonnina si inizia a parlare, seriamente, di elezioni comunali. E il nodo primarie torna al centro del dibattito politico. A rilanciarlo è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenuto a Rtl 102.5 commentando gli scenari in vista delle prossime elezioni politiche. “Il modello del centrodestra, per cui chi prende un voto in più ha poi l’ultima parola sul nome del premier, non mi pare accettabile per Conte, da quello che capisco. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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