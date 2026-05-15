Elezioni Messina 2026 quando e come si vota | candidati e orari dei seggi il 24 e 25 maggio

Le elezioni comunali a Messina sono previste per il 24 e 25 maggio, con i seggi aperti nelle due giornate. Cinque candidati si contendono la carica di primo cittadino, mentre l’attuale sindaco si trova in testa nei sondaggi. Le urne saranno aperte nelle ore stabilite dai regolamenti comunali e i cittadini potranno votare nei seggi predisposti. La campagna elettorale si sta concludendo, e nelle prossime settimane si saprà chi guiderà la città nei prossimi anni.

Messina va alle urne domenica 24 e lunedì 25 maggio. I candidati alla carica di primo cittadino sono cinque, secondo gli ultimi sondaggi il sindaco uscente Federico Basile è in netto vantaggio. L'ipotesi del ballottaggio quindi potrebbe sfumare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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