Il 15 maggio 2026, cinque candidati sindaco si sono incontrati a Prato per discutere di vari temi che riguardano la città. Durante il confronto, si sono affrontate le questioni legate alla sicurezza, alle infrastrutture, agli impianti sportivi, alla sanità e alla partecipazione dei cittadini. Ogni candidato ha espresso le proprie posizioni, cercando di illustrare le proposte e le priorità per il futuro di Prato. L’evento ha coinvolto un pubblico interessato alle iniziative e alle strategie per il territorio.

Prato, 15 maggio 2026 – Cinque candidati sindaco si sono confrontati sui temi caldi di Prato: sicurezza,infrastrutture, impianti sportivi, sanità e partecipazione. Il sesto, Matteo Biffoni per il centrosinistra, come era già noto, ha rifiutato l’invito. Davanti alle telecamere della trasmissione tv “Parliamoci chiaro“ di Tv Prato, registrata al Garibaldi Milleventi, nell’ambito di un progetto informativo in sinergia con La Nazione, i cinque candidati hanno espresso il loro programma. Toni civili, qualche battuta, regole chiare rispettate da tutti. Ad intervistarli il direttore di TV Prato, Giancarlo Gisonni e il caporedattore de La Nazione di Prato Luigi Caroppo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Elezioni, il confronto fra candidati. Dall’allarme sicurezza alla sanità e allo sport

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