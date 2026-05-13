Elezioni amministrative il 23 maggio la consegna dei materiali ai presidenti di seggio

Il commissario straordinario del Comune di Messina ha comunicato che sabato 23 maggio 2026 verranno consegnati i materiali elettorali ai presidenti di seggio. Queste operazioni preparatorie riguardano esclusivamente le attività preliminari in vista delle elezioni amministrative programmate per il weekend successivo, il 24 e 25 maggio. Le operazioni di consegna si svolgeranno in un unico giorno, prima delle consultazioni.

Il commissario straordinario del Comune di Messina, dott. Piero Mattei, rende noto che in vista delle consultazioni elettorali previste per domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026, nella giornata di sabato 23 maggio 2026 saranno effettuate esclusivamente le operazioni preliminari previste dalla.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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