Elezioni comunali l' invito ai presidenti di seggio

Per le elezioni comunali previste per il 24 e 25 maggio 2026, con eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno, il Servizio Elettorale del Comune di Messina ha diffuso un invito ai cittadini interessati. Chi possiede i requisiti previsti dalla legge è chiamato a comunicare la propria disponibilità a svolgere il ruolo di presidente di seggio. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità indicate dall’ente.

In occasione delle Elezioni amministrative previste per i giorni 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 7 e 8 giugno 2026, il Servizio Elettorale del Comune di Messina invita i cittadini interessati, in possesso dei requisiti di legge, a comunicare la propria.🔗 Leggi su Messinatoday.it « On arrive à la fin des mensonges, les propagandistes ne sont plus crédibles » – Ivan Rioufol Notizie correlate Elezioni 2026 a Messina, i presidenti di seggio lanciano allarme: “Rischio ritardi all’apertura, criticità da prevenire"Il Comitato Spontaneo segnala criticità nelle operazioni preliminari e propone di anticipare le procedure al sabato per garantire regolare... Elezioni amministrative, avviata la raccolta di candidature per i presidenti di seggio elettoraleIn occasione delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio nei giorni 7 e 8 giugno, il... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Elezioni comunali, invito del vescovo Giovanni alla partecipazione; Elezioni comunali a Reggio Calabria, l’arcivescovo Morrone scrive ai candidati: Servono dialogo e rispetto; Elezioni comunali a Grumo Appula: sfida a tre per la successione a Michele Minenna; Amministrative 2026, Anffas Chieti invita i candidati sindaco a un confronto sul tema della disabilità. Elezioni, la lista Insieme per Castrolibero del candidato a sindaco Francesco Serra | I NOMIIl primo cittadino facente funzioni uscente sfiderà Nicoletta Perrotti e Pasquale Villella. Di seguito la sua squadra con cui affronterà la campagna elettorale ... cosenzachannel.it Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidati Elezioni comunali 2026: ecco tutte le liste e i candidatiElezioni amministrative 2026, si vota il 24 e il 25 maggio. Ecco i comuni al voto, le liste e il vademecum per votare ... infocilento.it PAPASIDERO, “ENERGIE 4.0”: CONTE RILANCIA TRA CONTINUITÀ E FUTURO Elezioni comunali 2026: il sindaco uscente Fiorenzo Conte presenta la squadra e il programma, puntando su sviluppo sostenibile e servizi https://www.calabriainchieste.it/2026/ - facebook.com facebook #Elezioni comunali in #Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. “Vince chi pensa ai problemi concreti” x.com