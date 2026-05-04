Elezioni comunali Noi Moderati presenta la lista | Daremo contributo importante a Marenghi

Domani mattina alle 10.30, presso il Bar Moka in Corso Vittorio Emanuele a Salerno, si terrà una conferenza stampa di Noi Moderati per presentare la lista in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. La presentazione sarà dedicata alla candidatura del centrodestra e alla presentazione dei candidati della lista. Durante l'incontro verrà sottolineato il contributo che il gruppo intende offrire alla campagna elettorale.

Nella mattinata di domani, alle ore 10.30 presso il Bar Moka in Corso Vittorio Emanuele a Salerno, Noi Moderati terrà una conferenza stampa di presentazione della lista in campo per le elezioni comunali a Salerno del prossimo 24 e 25 maggio, a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Noi moderati - Partito popolare europeo"Gli aspiranti consiglieri della lista “Noi moderati - Partito popolare europeo” a sostegno del candidato sindaco Attilio Vuga MANLIO BOCCOLINInato il... Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Noi Moderati - PopolariCataldo Strippoli detto AldoMassimo BalducciValeria BalducciFrancesco Pio CasettaCarmela CilliLeonardo ColellaFrancesco CrocettaRossella... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: 'Noi Moderati Civici per Cascina' presenta la lista candidati; Noi Moderati schiera ventisei candidati. Al fianco di Celesti per vincere : Valori cattolici e vicini alle periferie; Comunali Reggio, presentata la lista ‘Noi Moderati’ a sostegno di Cannizzaro sindaco; Elezioni comunali 2026 Corato: i candidati della lista Noi Moderati - Popolari. Elezioni Comunali Messina, rinviato l’evento di Noi Moderati con Romano e Dell’UtriRinviata a data da destinarsi la conferenza stampa per la presentazione della lista di Noi Moderati per il Consiglio Comunale che si doveva tenere domani alle ore 17 presso il comitato elettorale di M ... strettoweb.com Elezioni Comunali Messina, evento di Noi Moderati con Romano e Dell’UtriDomenica 3 maggio 2026 alle ore 17:00, a Messina presso il Comitato elettorale del candidato sindaco Marcello Scurria di via Tommaso Cannizzaro, ex bar Select, si terrà una conferenza stampa per la pr ... strettoweb.com Caltanissetta, Noi Moderati riunisce il territorio: al via la nuova stagione dei “caminetti” itineranti - facebook.com facebook