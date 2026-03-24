Elezioni a Salerno Casciello Noi Moderati | Appoggio a Marenghi Forza Italia ritrovi ragioni dell' unità
“Noi Moderati, come deciso nella riunione al tavolo regionale, convergerà a Salerno sulla proposta avanzata da Fratelli d’Italia e quindi sosterrà con una propria lista la candidatura a sindaco del professore Gherardo Marenghi". Lo annuncia, in una nota, il coordinatore regionale di Noi Moderati. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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