Elenchi regionali per il ruolo 2026 | in tante graduatorie residue è indicato zero | cosa significa RISPOSTE AI QUESITI
Nei recenti elenchi regionali aggiornati per il ruolo 2026 alcuni residui riportano la dicitura “zero”, creando confusione tra coloro che aspettano un inserimento. Per chiarire questa situazione, un rappresentante sindacale interviene spiegando il significato di questa indicazione e rispondendo alle domande più frequenti sui processi di inserimento e sulle chance di assunzione. La discussione si concentra sui dettagli tecnici e sulle procedure in atto, senza entrare in considerazioni di carattere interpretativo o opinioni personali.
Elenchi regionali per il ruolo 2026: Roberta Vannini di UIL Scuola RUA risponde alle domande dei nostri lettori sull'inserimento e sulle possibilità di assunzione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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