Elena Santarelli ieri a Belve | Licenziata da Emilio Fede dopo aver rifiutato un suo invito a cena

Ieri sera, durante la trasmissione televisiva, una ex meteorina ha raccontato di essere stata licenziata dopo dieci giorni di lavoro da parte di un noto giornalista, perché aveva rifiutato un invito a cena. La stessa ha spiegato che il licenziamento è avvenuto subito dopo aver rifiutato l'invito, senza altri dettagli sul motivo. La conduttrice ha commentato la notizia, rimanendo sorpresa dall’accaduto.

Elena Santarelli si è lasciata andare a Belve nella puntata di ieri sera. Una rivelazione ha lasciata basita la conduttrice Francesca Fagnani: "Mi hanno licenziata dopo dieci giorni da meteorina perché avevo rifiutato un invito a cena. Vogliamo risvegliare i morti? Parlo di Emilio Fede". E non solo, a Le Iene anni dopo le hanno preferito Belén: "Ero dispiaciuta, ci speravo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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