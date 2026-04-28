Elena Santarelli a Belve stasera | Le scuse di Chiara Ferragni non me le bevo Mio marito con donne Rai e Mediaset

Elena Santarelli ospite di Belve nella puntata di martedì 28 aprile. La nota showgirl condivide un'opinione molto dura sul noto caso del ‘Pandoro-gate’ e sferra un attacco deciso a Chiara Ferragni: "Mi ha molto delusa, le sue scuse non me le bevo". E sul marito Bernardo Corradi: "È stato con molte donne, sulla sua rubrica del telefono c’erano tutte: Rai, Mediaset, Sky, La7, tutte le reti".🔗 Leggi su Fanpage.it

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