Elena Santarelli contro gli haters su Chiara Ferragni | Sì la invidio | non ha visto suo figlio soffrire

Elena Santarelli ha commentato pubblicamente le critiche ricevute sui social, in seguito alle sue affermazioni su Chiara Ferragni durante una trasmissione televisiva. La showgirl ha risposto agli haters, affermando di invidiarla perché non ha vissuto le stesse sofferenze legate alla malattia del figlio. La sua reazione è stata diretta e senza filtri, dimostrando di non temere le polemiche legate alle sue opinioni. La discussione ha attirato l’attenzione sui social e sui media in seguito alle sue dichiarazioni.

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