Elena Santarelli contro gli haters su Chiara Ferragni | Sì la invidio | non ha visto suo figlio soffrire
Elena Santarelli ha commentato pubblicamente le critiche ricevute sui social, in seguito alle sue affermazioni su Chiara Ferragni durante una trasmissione televisiva. La showgirl ha risposto agli haters, affermando di invidiarla perché non ha vissuto le stesse sofferenze legate alla malattia del figlio. La sua reazione è stata diretta e senza filtri, dimostrando di non temere le polemiche legate alle sue opinioni. La discussione ha attirato l’attenzione sui social e sui media in seguito alle sue dichiarazioni.
Elena Santarelli non ha paura di dire quello che pensa, e lo ha dimostrato ancora una volta rispondendo senza filtri agli haters che l’hanno attaccata sui social per le sue dichiarazioni su Chiara Ferragni, dopo la sua recente partecipazione a Belve. La showgirl è stata protagonista di una delle interviste più apprezzate dell’ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani, dove si è mostrata diretta su ogni argomento affrontato. Durante la trasmissione, quando la conduttrice le ha chiesto un parere su Chiara Ferragni, Elena Santarelli non ha usato mezzi termini: “È stata una delusione, lei e le persone che le stavano intorno. Le sue scuse non me le bevo”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
Elena Santarelli risponde agli haters il dolore di una madre
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