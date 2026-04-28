Elena Santarelli spietata su Fedez la bordata a Belve anche su Chiara Ferragni | Ma poverina… Sul marito si arrende | Lui da 10 | ha i numeri di tutte – Il video

Durante un’intervista a Belve, Elena Santarelli ha commentato il caso del Pandoro Gate, criticando alcune personalità coinvolte. La showgirl si è rivolta anche a Fedez, commentando il suo rapporto con i numeri e i successi, mentre ha menzionato Chiara Ferragni con una battuta. Santarelli ha mostrato una posizione decisa e diretta, senza lasciar spazio a interpretazioni, parlando anche del marito e del suo modo di affrontare le sfide.

Elena Santarelli non risparmia niente e nessuno quando Francesca Fagnani a Belve la incalza sul caso del Pandoro Gate. Nell’anticipazione della puntata di oggi 28 aprile, la conduttrice parte dall’impegno della showgirl nella raccolta fondi per la ricerca, chiedendole se si sia mai imbattuta in iniziative benefiche meno limpide del previsto. La risposta è una bocciatura senza appello dell’imprenditrice prosciolta dalla procura di Milano sul caso dei pandoro e delle uova di Pasqua: «Sono molto delusa da Chiara Ferragni e da tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità». E rincara: «Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno.🔗 Leggi su Open.online

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