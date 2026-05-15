Elena Goretti ha commentato l'importanza di affrontare il tema della verità sulla nascita con i figli, facendo riferimento al libro di Chiara Tagliaferri. Secondo Goretti, è fondamentale che i bambini conoscano come sono venuti al mondo, prima di condividere questa informazione con altre persone. Attualmente, non esiste una legge specifica che regoli come comunicare ai figli nati tramite procreazione medicalmente assistita eterologa o altre tecniche simili.

Tagliaferri ha rilasciato diverse interviste per presentare il suo libro - anche a Vanity Fair - tra cui una che in questi giorni mi ha fatto particolarmente riflettere. Alla giornalista Simonetta Sciandivasci de La Stampa ha dichiarato infatti di aver valutato a lungo se raccontare pubblicamente la storia di sua figlia, chiedendosi se questo avrebbe violato di fatto la privacy della bambina. La decisione di pubblicare il libro - racconta l’autrice - è nata infine dalla volontà di divulgare la correttezza procedurale di questa tecnica e legittimare tutti i bambini nati in questi anni da GPA, che dal 16 ottobre 2024 sono divenuti oggetto di «reato universale» in Italia per modifica dell’articolo 12 della legge n. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Elena Goretti: «Il libro di Chiara Tagliaferri ci insegna quanto sia importante dire la verità ai nostri figli su come sono venuti al mondo. Prima a loro stessi, poi agli altri»

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