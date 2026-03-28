Il duo comico napoletano ha celebrato i 25 anni di attività partecipando nuovamente al GialappaShow. Durante l'intervista, hanno parlato del successo condiviso tra i personaggi pubblici e del loro ruolo come padri, sottolineando la loro presenza nella vita dei figli. Hanno anche menzionato Stefano De Martino, affermando che si sarebbe divertito con una loro imitazione.

Gigi, Stefano De Martino le ha dato un assist incredibile con l'annuncio di Sanremo. «È diventato l'imperatore dell'universo: attingeremo da questa nuova esperienza senza farcelo ripetere due volte». Dagospia ha lasciato intendere che non avesse gradito molto l'imitazione: le risulta? «Non so dire se l'abbia presa bene o male: ci siamo senticchiati, pare che si sia divertito. Parlando di calciomercato: le parti al momento sono lontane, ma stanno trovando un accordo». Intanto proporrà anche Fabrizio Corona, un personaggio imitato dal suo collega Giovanni Vernia: come l'ha presa? «La prima cosa che ho fatto è stato parlare proprio con Giovanni: il suo Fabrizio era diverso, quasi normale, visto che era prima che diventasse il giustiziere della notte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Gigi e Ross: «Al GialappaShow il successo di un personaggio di uno è anche quello dell'altro. Da padri spesso assenti ci chiediamo se basteremo ai nostri figli. Stefano De Martino? Pare che si sia divertito della nostra imitazione»

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Aggiornamenti e contenuti dedicati a Gigi e Ross Al GialappaShow il successo...

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Nutro profonda stima nei confronti di Stefano, siamo amici”. Brenda Lodigiani ha voluto mettere fine alle voci sul suo presunto legame con Stefano De Martino, affrontando la questione durante la conferenza stampa della nuova stagione di Gialappa’s Show. Q - facebook.com facebook

Ci voleva Stefano De Martino per far ammettere ad alcuni che il mercoledì di Rai 1 è spento. E lo è da anni, non da 4 settimane. Peccato che gli stessi non l’hanno mai sottolineato quando dovevano esaltare altri show appositamente collocati al mercoledì #Sta x.com