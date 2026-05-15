Il rappresentante di un sindacato ha dichiarato che ci sarà un intervento deciso sulla vertenza riguardante Electrolux, con l’obiettivo di evitare chiusure e licenziamenti. È stato annunciato che si procederà con trasparenza e determinazione in questa situazione, e che si è già pianificato un incontro per il prossimo 25 del mese. La discussione riguarda le questioni legate alla situazione aziendale e alle possibili soluzioni per tutelare i posti di lavoro.

“Intendiamo muoverci con determinazione e trasparenza in questa vertenza” su Electrolux “e abbiamo convocato subito il tavolo per il giorno 25”. Lo ha detto il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso a margine di Investopia a palazzo Mezzanotte a Milano. “Stiamo svolgendo ovviamente i lavoratori preparatori, è mia intenzione tra l’altro consultare le regioni interessate nei prossimi giorni prima del tavolo per trovare una posizione comune sul piano istituzionale: governo, regione, enti locali insieme nel confronto con l’azienda, tanto più supportati da quello che i sindacati hanno messo in moto”, ha spiegato, aggiungendo di credere che “sarà anch’esso determinante nel convincere alla realizzazione di un altro diverso piano che non contempli chiusure di stabilimenti e licenziamenti collettivi”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Electrolux, Urso: "Ci muoveremo con determinazione, no a chiusure e licenziamenti"

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