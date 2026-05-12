I sindacati hanno annunciato uno sciopero dopo che Electrolux ha comunicato la riduzione di 1.700 posti di lavoro su 4.500 in Italia, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. La decisione rientra in un piano di riorganizzazione aziendale volto a ottimizzare la produzione. La decisione ha suscitato reazioni tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali, che chiedono chiarimenti e alternative.

Electrolux ha deciso: ci saranno 1.700 esuberi su 4.500 addetti in Italia, con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, nell’ambito di un piano di “ottimizzazione” dell’assetto produttivo. I 1.700 esuberi sono pari a quasi il 40% degli attuali occupati. La produzione verrà trasferita in Polonia e gli altri siti italiani verranno ridimensionati. I tagli riguarderanno la produzione e l’area ricerca e sviluppo. Electrolux verso 1.700 esuberi: il piano mondiale. Il piano di Electrolux è stato presentato a Marghera al coordinamento nazionale di Fim, Fiom e Uilm. Il Gruppo punta a portare la redditività dal 2,8% odierno al 6% ed oltre.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Electrolux, 1.700 esuberi e chiusura a Cerreto d’Esi: i sindacati annunciano lo sciopero

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