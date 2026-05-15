Electrolux scatta il presidio notturno degli operai ai tornelli | Non permetteremo che svuotino la fabbrica
I lavoratori di una nota azienda del settore elettrodomestici hanno avviato un presidio notturno ai tornelli per impedire eventuali manovre di svuotamento dello stabilimento. La decisione segue l’annuncio dei vertici di procedere con un taglio di circa 1.000 posti di lavoro. La manifestazione coinvolge principalmente i dipendenti che, con questa azione, intendono tutelare il proprio posto di lavoro e difendere l’unità produttiva. La situazione è al centro di tensioni tra i lavoratori e la direzione aziendale.
Continua la mobilitazione dei dipendenti del gruppo Electrolux dopo l’annuncio dei vertici della multinazionale svedese di tagliare 1.700 posti di lavoro nelle sedi italiane, di cui di cui 300-400 a Forlì, dove l’azienda ha uno stabilimento in viale Bologna, specializzato in piani cottura e forni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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