Electrolux scatta il presidio notturno degli operai ai tornelli | Non permetteremo che svuotino la fabbrica

I lavoratori di una nota azienda del settore elettrodomestici hanno avviato un presidio notturno ai tornelli per impedire eventuali manovre di svuotamento dello stabilimento. La decisione segue l’annuncio dei vertici di procedere con un taglio di circa 1.000 posti di lavoro. La manifestazione coinvolge principalmente i dipendenti che, con questa azione, intendono tutelare il proprio posto di lavoro e difendere l’unità produttiva. La situazione è al centro di tensioni tra i lavoratori e la direzione aziendale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui