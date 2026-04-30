Bolzano nuovi tornelli in Municipio | scatta la difesa contro l’odio

A Bolzano sono stati installati nuovi tornelli all’ingresso del Municipio in seguito a un episodio di aggressione al sindaco. La decisione è stata presa con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza negli spazi pubblici e di garantire maggiore protezione a chi lavora negli uffici comunali. L’intervento segue un’azione di tutela immediata dopo quanto accaduto, senza ulteriori dettagli sui responsabili o sulle motivazioni.

? Cosa sapere Il sindaco Corrarati dispone nuovi tornelli al Municipio di Bolzano dopo l'aggressione al primo cittadino.. L'accesso sarà regolato tramite vicolo Gumer e controlli obbligatori presso l'info point comunale.. Il sindaco Corrarati dispone l’installazione di nuovi tornelli presso il Municipio di Bolzano per limitare gli ingressi dopo che un cittadino è riuscito a raggiungere indisturbato il primo piano dove ha aggredito verbalmente il primo cittimo. La decisione, comunicata da Corrarati tramite le pagine dell’Alto Adige, nasce dalla necessità di proteggere i collaboratori del comune in un clima sociale segnato da una crescente aggressività.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, nuovi tornelli in Municipio: scatta la difesa contro l’odio Notizie correlate Difesa digitale: a Torino nuovi ispettori contro il cybercrimeNuove figure specializzate per la difesa digitale approderanno negli uffici di Torino durante la prossima stagione estiva. Comuni montani esclusi, scatta il ricorso: Emilia-Romagna e Marche contro i nuovi criteriBoschi, natura e panorami incantevoli, divenuti il set di fortunate serie tv, come “Uno sbirro in Appennino” con Claudio Bisio protagonista, ma non... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'accesso al Municipio di Bolzano sarà limitato, arrivano i tornelli; Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingresso; BOLZANO, AGGREDITO IN MUNICIPIO IL SINDACO CLAUDIO CORRARATI; L’ADIGE.IT * TERRITORI: BOLZANO, IL SINDACO AGGREDITO IN MUNICIPIO. PALAZZO BLINDATO: TORNELLI ALL’INGRESSO. Bolzano, il sindaco aggredito in Municipio. Palazzo blindato: tornelli all'ingressoAll'improvviso Corrarati raggiunto al primo piano da un uomo che lo ha affrontato con violenza. A breve regole più severe per recarsi negli uffici ... altoadige.it L'accesso al Municipio di Bolzano sarà limitato, arrivano i tornelliL'accesso al Municipio di Bolzano sarà limitato con dei tornelli agli ingressi. Lo annuncia sul quotidiano Alto Adige il sindaco Claudio Corrarati. (ANSA) ... ansa.it Quanto costano una pizza e una birra Bolzano la città più cara d’Italia. Prezzi in aumento- - facebook.com facebook