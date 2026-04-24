Stop alle scampagnate di 25 aprile e primo maggio | il parco Virgiliano resta chiuso

Il Parco Virgiliano rimarrà chiuso fino al 1° maggio 2026, con una proroga della chiusura già decisa. La decisione è stata presa per consentire la realizzazione di lavori di riqualificazione e restauro che interessano varie zone del parco. La misura riguarda anche le visite diurne e le attività ricreative, come le scampagnate, previste per il periodo di festività del 25 aprile e del primo maggio.

La chiusura dell'intero Parco Virgiliano è stata prorogata fino al 1° maggio 2026. La decisione si è resa necessaria per garantire l'esecuzione dei complessi lavori di riqualificazione e restauro attualmente in corso in diverse aree del parco. La nota del Comune di Napoli sulla chiusura del parco.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate 25 aprile e Primo maggio al Parco: le regole da seguire per grigliate ed escursioniPisa, 22 aprile 2026 – Dalla tradizionale scampagnata a San Rossore alle visite in barchino sul lago di Massaciuccoli passando per le passeggiate a... Il Parco Virgiliano resterà chiuso a Pasquetta: la decisione del Comune di NapoliLa nota di Palazzo San Giacomo circa la decisione di tenere chiuso il polmone verde posillipino nella giornata di lunedì 6 aprile Il Parco Virgiliano... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Mezzolombardo, ai Piani stop alle grigliate libere, arriva il lucchetto: ecco come cambia il regolamento per i punti fuoco; Gite scolastiche, docenti in rivolta: il post social è virale; Il costo del carburante alle stelle: Basta turni spezzati ai commessi. Costi del viaggio già raddoppiati; Disabilità psichica, Santo Primavera: Stop alle disparità in Sicilia, le ASP rispettino gli obblighi sulle rette. Stop al traffico in via Barletta e via Caldara dal 4 all’8 maggio. “Serve una rubrica fissa sulla viabilità” #ViaBarletta #Manfredonia #ViaCaldara #Stop #Traffico - facebook.com facebook Meta, 8mila licenziamenti a maggio per sfidare OpenAI e Anthropic. Stop alle nuove assunzioni x.com