Dopo la partita contro il Parma, l’attaccante ha comunicato che il prossimo derby sarà la sua ultima gara con la squadra romana, affermando che il contratto prevede questa conclusione. Ha anche aggiunto di non aver ricevuto proposte di rinnovo da parte della società, lasciando intendere che lascerà il club al termine della stagione. Le sue parole sono state pronunciate al termine della vittoria ottenuta in casa.

In campo ha regalato magie e assist, ma davanti ai microfoni Paulo Dybala gela un po’ l’entusiasmo dei tifosi romanisti dopo la rimonta incredibile sul Parma. Al termine di una partita folle che ha visto l’argentino tra gli assoluti protagonisti, infatti, è arrivata la frase che potrebbe mettere fine all’esperienza giallorossa della Joya per il quale non sono arrivati ancora segnali di rinnovo. “Quella contro la Lazio sarà probabilmente la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Roma”, ha detto Dybala. Poi l’argentino ha proseguito: “La società non mi ha contattato per il rinnovo. Vorrei sapere anche io cosa mi riserva il futuro, il contratto dice che smetto con la Roma dopo le prossime due partite.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala gela i tifosi: "Il derby sarà la mia ultima partita a Roma, lo dice il contratto"

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