Per la 33ª giornata di Serie A, si prepara una sfida tra Roma e Atalanta all’Olimpico, con inizio alle ore 20. Le formazioni probabili vedono più chances di impiego per El Shaarawy rispetto a Pisilli nella squadra giallorossa. Entrambe le squadre cercano punti importanti in vista della fine del campionato. La partita si presenta come un'occasione per i tifosi di vedere alcune variazioni nelle scelte dei tecnici rispetto alle ultime gare.

Le probabili formazioni di Roma-Atalanta, 33esima giornata di Serie A, di scena all'Olimpico alle 20.45 (diretta tv Dazn e Sky). Due ballottaggi per Gian Piero Gasperini, con El Shaarawy e Rensch favoriti rispettivamente su Pisilli e Tsimkas. Raffale Palladino è tentato dal proporre Scamacca e non Krstovic al centro dell'attacco e ha altri due dubbi: Scalvini o Kossounou, Kolasinac o Ahanor?.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Atalanta, probabili formazioni: più El Shaarawy di Pisilli

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