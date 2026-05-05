Calciomercato Roma | Gasperini ha preso una decisione per il futuro di Celik ed El Shaarawy Novità importanti

Nelle ultime ore si sono fatte strada alcune novità sul calciomercato della Roma, in particolare riguardo alle decisioni di Gian Piero Gasperini. Il tecnico ha deciso di voler mantenere in rosa sia Celik che El Shaarawy per la prossima stagione. Le indicazioni provenienti dall’ambiente giallorosso suggeriscono che il club potrebbe confermare entrambi i giocatori, anche se le trattative sono ancora in corso.

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