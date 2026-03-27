Genoa missione El Shaarawy | De Rossi chiama il Faraone per il ritorno a casa

Stephan El Shaarawy sta per tornare al Genoa, la squadra in cui ha iniziato la sua carriera. La società ha avviato le trattative per riportarlo dopo sedici anni di assenza. Il club ha ricevuto una chiamata da parte di un ex compagno di squadra, che ha coinvolto anche altri membri dello staff tecnico. L’accordo tra le parti è ancora in fase di definizione.

Il ritorno del “Faraone” alle origini è più di una suggestione: Stephan El Shaarawy e il Genoa preparano l’abbraccio finale dopo sedici anni di lontananza. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e il silenzio assordante della Roma sul fronte rinnovo, la separazione a fine stagione appare ormai inevitabile. Il club ligure, sotto la guida di Daniele De Rossi – ex compagno di squadra dell’esterno sia in giallorosso che in Nazionale – ha avviato i primi contatti per riportare a casa il talento classe 1992, esploso proprio nel settore giovanile del Grifone prima del salto record verso il Milan di Galliani. L’operazione si fonda su una base prettamente romantica, ma richiede un sacrificio economico sostanziale: El Shaarawy percepisce attualmente 2,5 milioni di euro netti, cifra fuori portata per i parametri salariali di Villa Rostan. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Genoa, missione El Shaarawy: De Rossi chiama il “Faraone” per il ritorno a casa Articoli correlati Mercato Serie A: il Genoa pensa al ritorno di El Shaarawy, investimento record per il Pisa e Fiorentina scatenata!Il calciomercato invernale entra nella sua fase più calda, coinvolgendo tutte le protagoniste della massima serie in un valzer di trattative... Leggi anche: Roma, missione Napoli: El Shaarawy e Koné sudano a Trigoria per il rientro Tutti gli aggiornamenti su Genoa missione El Shaarawy De Rossi... Roma, El Shaarawy verso il ritorno al GenoaIl futuro di Stephan El Shaarawy alla Roma sembra essere arrivato a un bivio. Con il contratto che scadrà il prossimo 30 giugno e la probabile decisione di non rinnovarlo, il Faraone potrebbe vivere ... siamolaroma.it Tuttosport – Il Genoa rivuole El ShaarawyLa Roma non ha rinnovato il contratto al Faraone in scadenza al 30 giugno: il Genoa offre un ingaggio dimezzato ... pianetagenoa1893.net