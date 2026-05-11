Dopo la partita contro il Parma, l’attaccante argentino ha dichiarato che la sfida contro la Lazio potrebbe essere la sua ultima a giocare all’Olimpico con la maglia della Roma. La dichiarazione arriva in un momento di incertezza sul suo futuro con il club, mentre si avvicina la fine della stagione. La frase è stata pronunciata in modo diretto, senza altri commenti aggiuntivi.

Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più lontano dalla AS Roma. Dopo la vittoria dei giallorossi contro il Parma, l’attaccante argentino ha infatti lanciato un messaggio che sa di addio: “Quella contro la Lazio sarà probabilmente la mia ultima partita all’Olimpico con la maglia della Roma”. Parole che hanno gelato i tifosi romanisti e acceso il dibattito sul futuro della Joya, arrivata nella Capitale nell’estate del 2022 e diventata in poco tempo uno dei simboli della squadra. L’annuncio dopo Parma-Roma. Tornato titolare al Tardini dopo il lungo stop per infortunio, Dybala ha disputato tutta la gara risultando decisivo: prima con l’assist per il vantaggio firmato da Malen, poi lasciando il rigore decisivo all’olandese.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Dybala annuncia l’addio alla Roma: “Contro la Lazio forse la mia ultima all’Olimpico”

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