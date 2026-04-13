Auto Urso | Pensiamo a reintroduzione incentivi Idee Green Deal folli

Durante un convegno sul settore automotive, il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la possibilità di reintrodurre incentivi per le auto. Ha inoltre commentato alcune proposte del Green Deal, definendole “folli”. Le sue dichiarazioni sono state trasmesse in diretta e hanno suscitato reazioni tra gli operatori del settore. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora presa in merito alle misure future per il comparto auto.

Per stimolare la domanda nel settore automotive «prevediamo misure mirate, tra cui la reintroduzione di incentivi per i veicoli, anche commerciali, in modo da facilitare il rinnovo del parco circolante e sostenere la ripresa del mercato». Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio letto durante il convegno sul settore automotive organizzato da Federauto nella sede dell’Automobile Club di Milano. «Credo davvero che insieme a tutti gli operatori della filiera possiamo tracciare il percorso per una transizione sostenibile, equilibrata ed inclusiva, che faccia ripartire un mercato da troppo tempo depresso, così da affrontare le sfide attuali e registrare i successi per il nostro Paese e per l’Europa», ha sottolineato.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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