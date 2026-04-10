A pochi giorni dalla partenza della Parigi-Roubaix, le aspettative crescono tra gli appassionati di ciclismo. La corsa si svolgerà domenica e vede tra i protagonisti Mathieu van der Poel e Tadej Pogacar, che si sono scambiati dichiarazioni pubbliche sulla possibilità di influenzare l’esito della gara. La competizione si preannuncia ricca di emozioni, con i ciclisti pronti a confrontarsi sulle strade del nord della Francia.

Ci stiamo avvicinando sempre di più all’attesissima Parigi-Roubaix che si correrà domenica e che, inutile girarci attorno, racchiuderà in sé enormi attese. La caccia di Tadej Pogacar alla sua prima Classica monumento che si disputa sul pavè del nord della Francia fa aumentare a dismisura l’attesa per la 123a edizione in assoluto. Ma, come tradizione, siamo sicuri che Mathieu van der Poel non sarà minimamente d’accordo. L’olandese, dopotutto, ha vinto le ultime 3 edizioni della Roubaix e, dopo le ultime sconfitte nel confronto diretto, cercherà in ogni modo di piazzare il poker di successi e mettere a segno una vittoria parziale nel suo duello con lo sloveno. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mathieu van der Poel lancia la sfida a Pogacar alla Roubaix: “Scenario perfetto per ribaltare la situazione”

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Mathieu van der Poel si racconta come non mai nel nuovo film firmato Shimano: THIS IS HOME Non solo vittorie. Non solo grandi classiche. Ma strade familiari, silenzi, rituali quotidiani. È qui che nasce tutto. E’ qui che Mathieu si ritrova e diventa campione. - facebook.com facebook