Edizioni BD presenta Fat Lobster di Luca Negri

Edizioni BD annuncia l’uscita di Fat Lobster, il nuovo fumetto di Luca Negri. La storia si svolge nel Brasile degli anni Settanta e combina elementi come aragoste giganti, sparatorie, speculazione edilizia e musicisti anarchici. Il fumetto presenta una trama di tipo spy, caratterizzata da un ritmo imprevedibile e scene che alternano azione e situazioni insolite. La pubblicazione si rivolge a un pubblico che cerca un racconto originale e coinvolgente, con uno stile narrativo che unisce umorismo e tensione.

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Grosse aragoste, sparatorie, speculazione edilizia e musicisti anarchici: benvenuti nel meraviglioso caos di Fat Lobster! Dal talento originale e imprevedibile di Luca Negri è in arrivo una spy story ambientata nel Brasile anni Settanta che lascerà a bocca aperta anche i lettori più preparati. Il volume debutta al Salone Internazionale del Libro di Torino e sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 26 maggio. Fat Lobster è l’ultimo lavoro del creatore di Storie di uomini intraprendenti e di situazioni critiche, opera vincitrice ai Premi Boscarato 2018, e dei successivi Controspionaggio – Sull’ascesa e la caduta di Viktor Gaplinsky, broker e Naumachia. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD presenta Fat Lobster di Luca Negri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Edizioni BD presenta FUJAKKÀ di VagaDopo aver esordito in grande stile con DOG, opera vincitrice al Lucca Project Contest 2022 e finalista come “Miglior opera prima” ai Premi Micheluzzi... Edizioni BD presenta Belmiele di Simone PaceA due anni dalla sua incursione nel cyberpunk nel volume unico Cuore, Simone Pace torna alle atmosfere della sua opera d’esordio, Fiaba di cenere,...