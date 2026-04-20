Edizioni BD presenta FUJAKKÀ di Vaga

Edizioni BD annuncia l'uscita di FUJAKKÀ, la nuova opera di Vaga. L'autore ha già ottenuto riconoscimenti con DOG, che ha vinto il Lucca Project Contest nel 2022. La pubblicazione segue il successo del suo precedente lavoro e si inserisce nel catalogo della casa editrice dedicato ai fumetti. La presentazione avviene in un contesto di eventi promozionali e anticipazioni sul progetto sono state diffuse attraverso canali ufficiali.

Dopo aver esordito in grande stile con DOG, opera vincitrice al Lucca Project Contest 2022 e finalista come “Miglior opera prima” ai Premi Micheluzzi 2024, la fumettista partenopea Vaga (nome d’arte di Valentina Galluccio) torna sugli scaffali con un nuovo graphic novel ambientato nella periferia napoletana: FUJAKKÀ. Il volume sarà presentato a COMICON Napoli e arriverà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 12 maggio. Un ragazzo e una ragazza. Due eterni adolescenti affamati di emozioni e uniti dalla voglia di vivere. Alla ricerca di un modo per scappare da una Napoli dai colori acidi, sospesa tra realtà e allucinazione. Senza il coraggio di andarsene davvero.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Edizioni BD presenta FUJAKKÀ di Vaga Notizie correlate Edizioni BD presenta Belmiele di Simone PaceA due anni dalla sua incursione nel cyberpunk nel volume unico Cuore, Simone Pace torna alle atmosfere della sua opera d’esordio, Fiaba di cenere,... Leggi anche: Edizioni BD presenta Miles. Assolo a fumetti – Edizione Anniversario di Lucio Ruvidotti Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Fujakkà – Arriva a Comicon Napoli la nuova opera di Vaga; Tutto quello che sappiamo su Edizioni BD fumetti; Edizioni BD presenta Belmiele di Simone Pace; J-POP Manga presenta Figli dell’impero di Yudori. Di Andrea Bindi INQUIETO VIVERE e UNA STORIA VERA editi da Edizioni Helicon. Raccolta di poesie che si leggono come tappe di un unico percorso umano e poetico, attraversato da una scrittura che nasce da un’esigenza profonda di dare voce all’esperie - facebook.com facebook Al via il 23 aprile le nuove edizioni della Masterclass live di Formez dedicate a leadership e valutazione della performance, iniziativa di @FunzPub . Ogni edizione è un percorso completo a sé stante. Info e iscrizioni formez.it/notizie/d/2026… x.com