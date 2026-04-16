Edizioni BD presenta Belmiele di Simone Pace
Edizioni BD ha annunciato la pubblicazione di Belmiele, nuova opera di Simone Pace. L’autore, noto per il suo coinvolgimento nel genere cyberpunk con Cuore, torna a lavorare su un suo precedente progetto, Fiaba di cenere. La storia di Belmiele combina elementi di fantasy e western, presentando un racconto con toni anarchici e ribelli. La pubblicazione segna il ritorno di Pace alle atmosfere proprie della sua prima opera.
A due anni dalla sua incursione nel cyberpunk nel volume unico Cuore, Simone Pace torna alle atmosfere della sua opera d’esordio, Fiaba di cenere, con un storia anarchica e ribelle che attinge dal fantasy e dal western. Debutta a COMICON Napoli e arriva in libreria, fumetteria e in tutti gli store online dal 5 maggio il graphic novel Belmiele. Chi è Belmiele? Un nome mormorato con ammirazione dal popolo e preoccupazione dai potenti, la donna brigante più temuta da un Paese dilaniato da una interminabile guerra. Ma è tutta la verità? Qual è il suo segreto e il suo vero obiettivo? Due nazioni in guerra, due popoli intrecciati in una lotta eterna.🔗 Leggi su Nerdpool.it
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Belmiele: il nuovo graphic novel di Simone Pace tra fantasy, western e ribellione “Vi voglio imploranti. Disperati. Voglio che stiate male. Tutti i vostri soldi, le vostre parole, i vostri pezzi di carta… Non possono proteggervi da ciò che sta arrivando.” Alcuni nomi n - facebook.com facebook