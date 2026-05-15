Un attivista, filmmaker e scrittore britannico nato nel 1994 ha recentemente pubblicato un nuovo libro intitolato «Come diventare e…restare vegani». La sua iniziativa mira a offrire strumenti pratici e consigli concreti per chi desidera adottare uno stile di vita vegano e mantenerlo nel tempo. La pubblicazione si inserisce in un percorso più ampio di sensibilizzazione e informazione sulla scelta vegan e le sue implicazioni quotidiane.

Il suo percorso verso il veganismo è iniziato presto: qual è stato il momento decisivo? Come è cambiata nel tempo la sua motivazione? «Il primo cambiamento risale al 2014, quando sono diventato vegetariano. Tutto è nato leggendo la notizia di un camion che trasportava oltre seimila polli e che si era ribaltato mentre era diretto a un macello nel Regno Unito. Sapere che molti di quegli animali erano morti e altri ancora vivi ma sofferenti mi ha fatto empatizzare profondamente con loro. Mi sono quindi reso conto che le mie azioni e i miei valori non erano allineati. Provavo dispiacere per quei polli, ma il motivo per cui stavano andando al macello era proprio perché persone come me, in quel momento, mangiavano animali e pagavano perché venissero uccisi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ed Winters ha una missione: rendere la scelta di diventare vegani facile e per sempre

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