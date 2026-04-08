Un autore e regista inglese ha condiviso una riflessione su come mantenere uno stile di vita vegano in un mondo dominato dall’industria della carne. Ha spiegato che essere vegani riguarda più un’idea filosofica che una semplice scelta alimentare, e ha illustrato cosa comporta questa filosofia. La sua esposizione tocca vari aspetti, dal significato reale del veganismo alle sfide quotidiane di chi sceglie questa strada.

Dalla spiegazione su cosa sia davvero essere vegani, e perché sia una filosofia e non una dieta, ai consigli su come diventarlo praticamente, passo dopo passo; dai consigli su una dieta bilanciata, anche per gli animali, a un approfondimento su come sia possibile convivere con un partner e dei figli non vegani e, in definitiva, vivere in un mondo per nulla vegano: l’ultimo libro dell’attivista vegano, scrittore e regista inglese Ed Winters, “ Come diventare. e restare vegan ” (Sonda), affronta tutti gli aspetti del veganismo: l’aspetto scientifico, quello pratico e quello psicologico. Winters sarà in Italia dal 17 al 28 aprile. Lei chiarisce anzitutto che mangiare vegano ed essere vegani non è la stessa cosa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo scrittore e regista inglese Ed Winters: “Vi spiego come restare vegani in un mondo carnivoro”

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