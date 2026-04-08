Ed Winters in Italia | la guida etica per diventare vegani davvero

Tra il 17 e il 28 aprile, in Italia, arriverà l’attivista britannico Ed Winters, noto per il suo lavoro come regista e scrittore. Durante la sua visita, presenterà il nuovo libro intitolato Come diventare… e restare vegan, pubblicato dalla casa editrice Sonda. Winters sarà coinvolto in incontri pubblici e presentazioni per discutere del suo testo e delle tematiche legate al veganismo.

L’attivista, regista e scrittore britannico Ed Winters arriverà in Italia tra il 17 e il 28 aprile per presentare il suo nuovo volume, Come diventare. e restare vegan, pubblicato da Sonda. Il testo esplora le dimensioni psicologiche, pratiche e scientifiche di una scelta che va ben oltre l’alimentazione. Il progetto di Winters si propone come una guida completa per navigare le complessità di un sistema sociale non orientato al veganismo. L’autore distingue nettamente tra il semplice atto di consumare cibi vegetali e l’essere vegani, definendo quest’ultima come una filosofia etica basata sull’opposizione a ogni forma di sfruttamento animale. Questa visione si traduce in scelte di consumo rigorose. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ed Winters in Italia: la guida etica per diventare vegani davvero Lo scrittore e regista inglese Ed Winters: “Vi spiego come restare vegani in un mondo carnivoro”Dalla spiegazione su cosa sia davvero essere vegani, e perché sia una filosofia e non una dieta, ai consigli su come diventarlo praticamente, passo... Leggi anche: Perché diventare vegani? 11 libri per capire la filosofia, l'impatto e i benefici