Nelle ultime settimane, le analisi del voto referendario del 22 e 23 marzo hanno portato l’attenzione sulla partecipazione dei giovani italiani. Si è parlato di come le nuove generazioni si relazionano con i territori e le sfide che affrontano. In questo quadro, è stato annunciato che Ascoli Piceno è stata scelta come “Città Italiana dei Giovani 2026”. La decisione riguarda un progetto che coinvolge giovani e comunità locali.

Nelle ultime settimane, nelle analisi del voto referendario del 22 e 23 marzo, si è parlato molto dei giovani italiani. Una diversa attenzione pare aver registrato, invece, una progettualità che, giunta alla sua VI edizione, si rivolge proprio alle nuove generazioni, valorizzando quei territori del Paese che scelgono di investire concretamente su questo segmento della popolazione. Lo scorso 1 aprile, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha consegnato ad Ascoli Piceno il riconoscimento di “Città Italiana dei Giovani 2026”. Promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani, il premio è realizzato dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, l’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) e la Consulta ANCI Giovani. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Nuove generazioni e territori. Il modello Ascoli Piceno “Città Italiana dei Giovani 2026”

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