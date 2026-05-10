Europa e territori | a Campobasso il dibattito sul ruolo degli enti locali

A Campobasso si è svolto un dibattito dedicato al ruolo degli enti locali in relazione alle decisioni prese dall'Unione Europea. Al centro delle discussioni ci sono le possibili ripercussioni sulla sanità e sul welfare nel territorio molisano, con particolare attenzione all'autonomia differenziata e ai potenziali effetti sui divari tra le diverse province. La conversazione ha coinvolto amministratori e rappresentanti locali, focalizzandosi sulle sfide e le prospettive di sviluppo.

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? Punti chiave Come influenzeranno le decisioni di Bruxelles la sanità e il welfare molisani?. Perché l'autonomia differenziata potrebbe aumentare i divari tra le province?. Chi proteggerà i poteri locali dalle spinte centralizzatrici delle capitali europee?. Come possono i piccoli centri ricevere risorse senza essere ignorati?.? In Breve Pietro Spirito analizza l'evoluzione storica dell'Europa delle Regioni dal Trattato di Maastricht.. Giovanni Di Stasi difende il ruolo degli enti locali per coinvolgere le comunità.. Isaia Sales propone politiche comuni su difesa, sanità e welfare per le nuove generazioni.. Micaela Fanelli avverte i rischi dell'autonomia differenziata per la coesione sociale molisana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Europa e territori: a Campobasso il dibattito sul ruolo degli enti locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione degli enti locali in dissesto finanziarioSi terrà domani a Villa Malfitano il seminario dal titolo “Il ruolo dell’Organo Straordinario di Liquidazione degli enti locali in dissesto... "La musica che gira intorno": il Pd di Chieti apre il dibattito sul ruolo degli spazi artistici e dell'economia dei festivalil Partito Democratico promuove un incontro pubblico dedicato al contributo culturale ed economico dei festival musicali e degli eventi dal vivo... Argomenti più discussi: L’avvio della strategia per il diritto a restare avvicina l’Europa ai territori e a chi li abita -; COLLEGARE L’EUROPA SIGNIFICA DARE FUTURO AI TERRITORI; Il viceministro ucraino Riabykin: La preparazione dell’UE è messa alla prova; Europa: le opportunità Ue per i Comuni, le proposte di Mazzeo e Galletti.