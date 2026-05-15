Economia e finanza a misura di studente grazie a Banca di Imola

Un evento dedicato all’educazione finanziaria si è svolto recentemente a Castel del Rio, grazie all’intervento di una banca locale. Durante l’iniziativa, un istituto di credito ha organizzato una lezione rivolta agli studenti, coinvolgendo numerosi partecipanti nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi. La banca, guidata dal presidente e dal direttore, ha promosso questa attività con l’obiettivo di avvicinare i giovani ai concetti di economia e finanza, creando un momento di confronto diretto e pratico.

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L’ educazione finanziaria ha fatto tappa a Castel del Rio grazie all’impegno della Banca di Imola. L’istituto presieduto da Giovanni Tamburini e diretto da Sebastiano Masetti ha promosso una bella e partecipata lezione nella cornice della Sala Magnus di Palazzo Alidosi. Un appuntamento che ha visto la partecipazione delle classi prima, seconda e terza della sezione D della scuola secondaria di primo grado del paese dell’alta vallata del Santerno per un totale di 38 studenti. Giovani accolti dal direttore della filiale di Ponticelli Marco Berti e dalla collega Sabrina Lazzerini, in rappresentanza della Banca di Imola, e dai docenti Ernesto Marinetti, Martina Guidi, Augusta Festi e Giovanni Santucci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Economia e finanza a misura di studente grazie a Banca di Imola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video She waited 7 years for a proposal, only to learn she was a stand-in. After she left, he lost it. Sullo stesso argomento Iniziativa di Banca Generali. Al Principino si parla di economia e finanzaBanca Generali rafforza a Viareggio il proprio impegno verso le nuove generazioni di risparmiatori con l’evento inaugurale del ciclo di incontri “La... Truffa sventata alla Banca di Imola . Bloccato bonifico da 98mila euro . Cliente salvata grazie al personaleUn bonifico da quasi centomila euro chiesto con urgenza allo sportello, destinato a un presunto avvocato per il pagamento di spese legali.